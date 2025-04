Ligue 1 (J19) : Teungueth et Casa s’enfoncent, le Jaraaf enchaîne, Dakar SC se relance

La 19e journée de Ligue 1 sénégalaise s’est poursuivie ce dimanche avec plusieurs affiches marquées par des défaites lourdes de conséquences pour Teungueth FC et le Casa Sports.



Champion en titre, Teungueth FC a concédé sa septième défaite de la saison en s’inclinant face à la Linguère de Saint-Louis (1-0). Le seul but du match a été inscrit par El Hadji Fall à dix minutes de la fin. Ce revers plonge un peu plus le TFC (12e) vers la zone rouge, alors que la Linguère grimpe à la 9e place.



Lanternes rouges, Jamono Fatick n’a pas su enchaîner après son dernier succès. Les Fatickois ont été battus sur la plus petite des marges par Wally Daan (1-0), qui conforte ainsi sa position sur le podium (3e).



Le Casa Sports continue de sombrer. Le club sudiste s’est incliné à domicile face à Dakar Sacré-Cœur (0-1), qui renoue avec la victoire. Le Casa (11e, 20 pts) flirte dangereusement avec la zone de relégation.



Dans les rencontres disputées samedi, le Jaraaf de Dakar a réalisé une belle opération en allant battre l’AJEL de Rufisque (0-1) grâce à un but de Ben Makha Ba dès la 13e minute. Les Médinois confortent ainsi leur première place au classement avec 36 points, tandis que l’AJEL reste 3e avec 31 unités.



L’US Gorée, deuxième avec 34 points, a manqué l’occasion de rejoindre le Jaraaf en tête. Les Insulaires ont été tenus en échec (0-0) par la Sonacos, qui reste 8e avec 22 points.



De son côté, l’AS Pikine a signé sa première victoire de la saison à l’extérieur en s’imposant face à Oslo FA (1-3). Mangone Ndiaye, auteur d’un doublé, et Sidya Sagna, buteur également, ont offert ce précieux succès à Pikine, qui remonte à la 9e place (22 pts).



Vendredi, l’US Ouakam avait ouvert la journée en s’imposant contre HLM Dakar (1-0). Ce succès permet aux Ouakamois de rester au pied du podium, alors que HLM (18 pts) reste en difficulté et dans la zone de relégation.



La 19e journée se clôture ce lundi avec une affiche entre Génération Foot (6e, 26 pts) et Guédiawaye FC (7e, 25 pts), un duel crucial pour une place dans le Top 5.