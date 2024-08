Ligue 1 : Lyon doit réagir, premières à domicile pour PSG et OM

Lyon doit se racheter après sa lourde défaite à Rennes (3-0) mais n’aura pas la partie facile avec la réception de Monaco, choc de la 2e journée de Ligue 1 samedi (15h00 GMT), alors que le PSG et l’OM effectuent leurs grands débuts à domicile après une entame de championnat très solide.



Le match : Lyon en quête de rachat



Corrigé à Rennes (3-0), l’OL, qui a attaqué ce nouvel exercice avec des ambitions légitimes après avoir terminé la saison dernière en trombe (6e), est attendu au tournant pour sa première sortie devant son public. La tâche s’annonce ardue face aux Monégasques, ex-dauphins du PSG, même si l’ASM n’a pas été spécialement flamboyante contre Saint-Etienne (1-0).



Les Lyonnais espèrent notamment une réaction de leur recrue phare de l’été, l’attaquant géorgien Georges Mikautadze, transparent en Bretagne et qui a raté un penalty. Ils enregistrent par ailleurs le retour de leur pilier Alexandre Lacazette, après sa belle campagne avec l’équipe de France olympique et la médaille d’argent glanée sous la direction de Thierry Henry.





Mais la défense, loin d’être impériale, sera également à surveiller, surtout face à l’équipe du Rocher qui a de solides arguments à faire valoir sur le plan offensif, malgré le départ de Wissam Ben Yedder, avec le Suisse Breel Embolo ou l’Américain Folarin Balogun.



Le joueur : Kolo Muani en première ligne



La grave blessure au Havre de l’attaquant du PSG Gonçalo Ramos, opéré de la cheville gauche et indisponible trois mois, oblige l’entraîneur parisien Luis Enrique à trouver une solution de rechange en pointe. Une tuile supplémentaire pour une formation qui a dû se résoudre à voir partir sa superstar Kylian Mbappé au Real Madrid.



Pour la réception de Montpellier au Parc des Princes, vendredi (18h45 GMT), Randal Kolo Muani pourrait ainsi endosser le costume du N.9, à charge pour lui de se montrer efficace et de faire taire les critiques récurrentes sur son rendement. L’international français aura une bonne pression sur les épaules et ne devra pas se manquer sous peine de s’attirer les foudres des exigeants supporters parisiens.



Luis Enrique, adepte des surprises dans ses compositions d’équipe et qui aime bien brouiller les pistes, a aussi une autre alternative avec l’Espagnol Marco Asensio, susceptible d’évoluer dans une position de faux 9. Quel que soit son choix pour le poste d’avant-centre, le technicien ibérique pourra de toutes façons également s’appuyer sur les deux autres Bleus de son groupe alignés sur les côtés, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, buteurs au Havre en ouverture du championnat (4-1).



Le chiffre : 49.000



L’OM a battu un record en enregistrant 49.000 abonnements pour la saison, signe de la confiance des fans olympiens après le énième lifting de l’effectif opéré par le président Pablo Longoria. Le Vélodrome va donc rugir pour la venue de Reims, dimanche (18h45 GMT), d’autant que la large victoire à Brest (5-1) a été source de promesses.



L’animation offensive concoctée par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi a parfaitement fonctionné avec Amine Harit à la baguette et Mason Greenwood s’est montré déjà clinique devant le but avec deux réalisations en Bretagne.



" Je ne sais pas si nous sommes très forts et je ne sais pas quel résultat nous obtiendrons (ensuite), mais les gens doivent être sûrs que c’est un groupe de joueurs sérieux, ce qui est une chose importante ", a souligné De Zerbi après la rencontre. Les supporters de l’OM comptent bien en avoir une illustration dès ce week-end.







Avec AFP