Ligue 1 : Metz de Lamine Camara défie l’OM de Ismaïla et Iliman, ce vendredi

Vendredi 18 août 2023

19h00 Metz / Marseille





Samedi 19 août 2023

17h00 Lyon/Montpellier

19h00 Toulouse / Paris SG



Dimanche 20 août 2023



11h00 Lille/Nantes

13h00 Lorient / Nice

13h00 Reims / Clermont

13h00 Le Havre / Brest



15h05 Monaco / Strasbourg

18h45 Lens / Rennes

Surclassé par le Stade Rennais (1-5) lors de la première journée de Ligue 1, Metz de Lamine Camara accueille ce vendredi (19h00 GMT) l’Olympique de Marseille de Ismailla Sarr et Iliman Ndiaye dans le cadre de la deuxième journée.Lamine Camara doit rapidement oublier cette lourde défaite et se projeter sur la deuxième rencontre face à l’OM. Le milieu de terrain sénégalais pourra compter sur ses coéquipiers pour signer sa première victoire de la saison à domicile.L’OM qui sort d’une déception au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, fera tout pour se racheter et pourra miser sur Ismaïlia Sarr. L’attaquant sénégalais auteur de deux passes décisives en deux matchs, voudra maintenir le cap pour oublier la défaite contre Panathinaikos.De même que Iliman Ndiaye, qui tentera de débloquer son compteur-buts avec le club phocéen.