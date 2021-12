Ligue 1: Plusieurs nouveaux cas de Covid à Bordeaux

Selon L'Equipe, les Girondins de Bordeaux comptent trois nouveaux joueurs positifs au Covid : Stian Gregersen, Issouf Sissokho et Sékou Mara. Le week-end dernier, Remi Oudin et Dilane Bakwa avaient été testés positifs avant le 32emes de finale de Coupe de France contre les Jumeaux Mzouasia (10-0).



Les cinq joueurs manqueront la réception de Lille, mercredi (21 heures), qui pour l'instant est maintenue. D'autres tests ont été pratiqués ce mardi matin, et le club bordelais est actuellement dans l'attente des résultats, rapporte RMC Sport.