Ligue 1 : Regardez le 10ème but de Moussa Konaté contre Caen.

#ASCSMC - Le but de Moussa Konaté qui permet à Amiens de mener 3-0 : pic.twitter.com/EDQoC6yBoE — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) 7 avril 2018

Moussa Konate a inscrit un but ce samedi face à Caen et permet son équipe de remporter la partie sur la marque de (3-0). Il inscrit en même temps son dixième but de la saison en Ligue 1 française.