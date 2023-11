Ligue 1 : Teungueth FC - Dakar Sacré-Cœur, le duel pour la première place

Teungueth FC accueille Dakar Sacré-Cœur, ce samedi 25 novembre 2023, au stade Ngalandou Diouf, dans un duel au sommet du classement, comptant pour la 5e journée de la Ligue 1.



Lors de la précédente journée, les deux équipes ont connu des fortunes diverses. Teungueth FC (2e, 8 pts +2) est allé contraindre au nul le Guédiawaye FC (1-1), tandis que Dakar SC (1ère, 10 pts +5) a accueilli et battu l'AS Pikine (2-0). Du coup ces deux équipes invaincues vont livrer un match palpitant dont l'enjeu est le fauteuil du leader.



Teungueth FC vise un troisième succès consécutif à domicile face à Dakar SC, après les victoires contre Jamono Fatick (2-1, 1ère j.) et Linguère (1-0, 3e j.).



Pour sa part, le club sicapois, disposant de la meilleure attaque (6 buts inscrits) et la meilleure défense (1 but encaissé), a en ligne de mire un troisième succès de rang à l'extérieur, après ses succès devant la SONACOS (1ère j.) et le Casa Sports (3ème j.) sur le même score de 1-0.



Le Guédiawaye FC (6 pts +1), 4e au classement, voyage ce dimanche pour affronter le Stade de Mbour (13e, 3 pts-1). Les Stadistes, restés sur 3 nuls dont 2 consécutifs et 1 défaite, visent une 1ère victoire de la saison à domicile.



Les Médinois en quête d'un second succès d'affilée



Le Jaraaf (5e, 6 pts +1), vainqueur devant l'US Gorée (1-0, 4e j.) après 3 nuls consécutifs, veut enchaîner face à la SONACOS (10e, 4 pts), battue récemment par Génération Foot (1-2, 4e j.).



L'US Gorée (6e, 5 pts+2) qui sort d'une défaite, se rend à Kolda pour rencontrer le Casa Sports (14e, 1 pt- 5). Le champion de 2022, devenu lan- terne rouge, est sur une série noire de 3 défaites de rang dont 1 à domicile.



Pour sa part, Diambars (8e, 5 pts) ira défier l'AS Pikine (11e, 4 pts-2) avec la ferme intention de signer une 2ème victoire d'affilée, après la première obtenue à domicile devant le Casa Sports (3-0, 4e j.).



Enfin, Génération Foot (12e, 4 pts -5), qui a fait recours à la Fédération sénégalaise de Football (FSF) après les deux forfaits confirmés par la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP), offre l'hospitalité à l'US Ouakam, vainqueur dans le choc des promus contre Jamono Fatick lors de la quatrième journée.