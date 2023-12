Ligue 1 : Teungueth FC / Jaraaf, choc au sommet

Leader du championnat, Teugueth FC accueille son dauphin Jaraaf, pour un choc au sommet de la Ligue 1, comptant pour la 9e journée. La Linguère reçoit Dakar Sacré-Cœur, alors que le champion en titre, Génération Foot accueille Guédiawaye FC.



La 9e journée de Ligue 1 s'annonce passionnante ce week-end avec dès ce samedi un choc au sommet entre le leader Teungueth FC (16 points) et son dauphin Jaraaf (2e, 14 pts), au stade Ngalandou Diouf. Ça promet du spectacle avec les deux clubs les plus offensifs du championnat.

Les Rufisquois ont inscrit 8 buts tandis que les Médinois sont à 10 réalisations. C'est aussi les retrouvailles entre le coach Cheikh Guèye de TFC et son ancien club, le Jaraaf.



Linguère/ Dakar Sacré-Cœur



Toujours bien positionné en haut du classement, Dakar Sacré-Cœur (3e, 14 pts) se rendra dimanche à Saint-Louis jouer la Linguère (5e, 11 pts). Les « Samba Linguère » chercheront à répéter l'exploit de la saison précédente où ils avaient infligé 5-0 à DSC.



GF/GFC, la première d'Ansou Diadhiou



L'attraction principale du dimanche reste sans doute le match entre Génération Foot (10e, 8 pts) et Guédiawaye FC (9e, 9 pts). De retour d'un revers (1-0) la semaine passée devant le Casa Sports (14e, 5 pts), le champion en titre accueille les Crabes, qui seront dirigés pour la première fois par le coach Ansou Diadhiou (ex-entraîneur du Casa Sports), qui a signé un contrat de deux ans.



Au stade Massène Sène, Jamono Fatick (8e, 9 pts) attend l'US Gorée (11e, 7 pts). Le club du Sine, après une défaite lors de la journée précédente, fera face à des Insulaires désireux d'obtenir un deuxième succès pour s'éloigner davantage de la zone rouge.



Suite à la décision de la LSFP de reprogrammer son match contre Génération Foot, SONACOS (13e, 6 pts) se trouve dans une situation délicate. Les Diourbellois se déplaceront chez au Stade de Mbour (12e, 6 pts), la seule équipe n'ayant pas encore remporté de victoire en championnat.



À noter que les rencontres AS Pikine (4e, 12 pts) / Casa Sports (14e, 5 pts) et US Ouakam (7e, 9 pts) / Diambars (6e, 9 pts) sont calées mercredi en raison du manque de service d’ordre.





Avec Stades