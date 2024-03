Ligue 1 : Teungueth FC – Jaraaf, le duel à distance pour la place de leader

La 15e journée de la Ligue 1 promet des duels palpitants, avec en tête d'affiche le choc entre Teungueth FC et I'US Ouakam, ainsi que la confrontation entre le Jaraaf et Dakar Sacré Cœur, tous deux en quête de la première place. Le choc de mal classés entre Stade de Mbour et Jamono sera aussi déterminant.



Teungueth FC (25 points), nouveau leader du championnat, recevra son voisin lébou, I'US Ouakam. Après s'être imposés à Fatick (1-2), les Rufisquois veulent enchaîner, alors que les Ouakamois veulent effacer le traumatisme de la déroute à domicile contre l'AS Pikine (1-4).



Au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf (2e, 24 pts+8) tentera de reprendre la tête du classement face à Dakar Sacré Cœur (5e, 20 pts), qui cherche à rebondir après sa récente défaite contre la SONACOS (0-1).



Toujours dans le haut du classement, l'AS Pikine (3e, 24 pts+6) accueillera la Linguère de Saint-Louis. Après une belle performance à Ouakam (1-4), les Banlieusards visent un deuxième succès devant leur public.



Au stade régional de Kolda, le Casa Sports recevra Guédiawaye FC (6e, 19 pts). Le club ziguinchorois, qui détient le record du plus grand nombre de défaites en championnat (8), devra impérativement gagner ce match.



De son côté, Guédiawaye FC, dirigé par l'ancien entraîneur du Casa Sports, voudra repartir de Kolda avec un résultat positif.



Classée 11e, Génération Foot traverse une période difficile. Les champions en titre recevront l'US Gorée et devront faire face à une formation insulaire qui reste sur sept matchs sans défaite.



De même, Diambars, dans une situation similaire à Génération Foot, affrontera la SONACOS (8e, 18 pts). Les Académiciens de Saly, en difficulté en championnat (12e, 13 pts), veulent s’éloigner du rouge, alors que la SONACOS veut consolider sa victoire contre Dakar Sacré-Cœur.





Avec Stades