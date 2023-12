Ligue 1 : Teungueth FC et Jaraaf se neutralisent, TFC conserve son fauteuil de leader

Teungueth FC et Jaraaf se sont neutralisé (0-0) ce samedi pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. TFC (17 pts) conserve son fauteuil de leader et maintien une avance de deux points sur son dauphin, le Jaraaf (15 pts).





Programme 9e journée



Samedi 23 décembre



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC / Jaraaf 0-0



Dimanche 24 décembre



Stade Alassane Djigo







Stade Caroline Faye



16 h 30 : Stade de Mbour / Sonacos



Stade Mawade Wade



16 h 30 : Linguère / Dakar Sacré Cœur



Stade Massène Sène



16 h 30 : Jamono Fatick / US Gorée





Mercredi 27 décembre



Stade municipal de Ngor



16 h 30 : US Ouakam / Diambars



Stade Lat Dior



16 h 30 : Génération Foot / Guédiawaye





16 h 30 : AS Pikine / Casa Sports