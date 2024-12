Ligue 1 : Wally Daan FC nouveau dauphin de l’US Gorée, la Linguère dans le dur

Wally Daan FC s'est emparé de la deuxième place du championnat grâce à une victoire précieuse contre le Casa Sports (0-1) lors de la 8ᵉ journée de Ligue 1, dimanche. L’US Gorée, malgré un match nul (1-1) face à Génération Foot, reste en tête du classement.



La victoire de Wally Daan (13 points) face au Casa Sports lui permet de devancer le Jaraaf de Dakar (12 points), qui compte toutefois deux matchs en retard. Pendant ce temps, l’US Gorée, leader avec 17 points, a vu sa série de quatre victoires consécutives interrompue au stade Lat Dior de Thiès.



Génération Foot, auteur d’un début de saison compliqué, avait pris l’avantage grâce à un but de Joseph Namatane (48ᵉ). Mais un but contre son camp d’Alassane Sy dans le dernier quart d’heure a permis à Gorée d’arracher le nul. Génération Foot reste 12ᵉ avec 7 points.



Au stade Ngalandou Diouf, le duel entre Ajel Rufisque et l’US Ouakam s’est soldé par un match nul. De son côté, Sonacos a aggravé la situation de la Linguère de Saint-Louis en la battant (1-0), plongeant ainsi l’équipe dans la zone de relégation.



La Linguère, qui joue ses matchs à domicile à Louga, a concédé une nouvelle défaite.



Teungueth FC (4e, 12 pts) joue ce lundi face à la lanterne rouge Jamono Fatick au stade Ngalandou Diouf, à 16h30.