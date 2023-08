Ligue 1 : l’AS Douanes reléguée, la Linguère, le Stade de Mbour et l’AS Pikine se maintiennent

L’AS Douanes a perdu contre le Casa Sports (1-0) dans le cadre de la 26e et dernière journée de la Ligue 1. Les Gabelous sont relégués, la Linguère, le Stade de Mbour et l’AS Pikine se maintiennent.



Le coup fatal est tombé sur l'AS Douane va accompagner CNEPS Excellence en Ligue 2. Les Gabelous ont chuté (1-0) devant le Casa Sports, dimanche, dans le cadre de la 26e et dernière journée de Ligue 1 sénégalaise.



L’AS Douane (28 pts) retombe à la 13e place. Car la Linguère s’est imposé à domicile (2-0) face au champion Génération Foot (1er, 53 pts). Les Saint-Louisiens mettent ainsi fin à la belle série du club de Déni Birame Ndao, qui restait sur 11 succès d'affilée.



L'autre challenger dans la course contre la relégation, à savoir l'AS Pikine (10e, 31 pts), n'a pas tremblé contre CNEPS Excellence (14e, 12 pts). Le champion 2014 a dominé (2-0) les Thiessois, au stade municipal de Mbao. Les Pikinois se sont sauvés et joueront la Ligue 1 la saison prochaine.







Guédiawaye GFC (4e, 39 pts) a également réalisé une grosse performance. Les Crabes ont pu dominer (0-1) et éjecter Diambars du podium. GFC prend la 3e place.





Avec ce revers, le club du Saly Portudal, qui était deuxième, voit le Casa Sports le surpasser devant au classement. Les Ziguinchorois ont battu (1-0) l’AS Douanes, au stade régional de Kolda, pour finir vice-champions (2e, 43 pts). Diambars termine 4e (42 pts).