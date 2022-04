Ligue 1: l’AS Pikine défie le leader Casa Sports à Ziguinchor

Casa Sports, en quête d’une deuxième victoire consécutive accueille l’AS Pikine pour conforter sa position de leader. De son côté, l’AS Pikine, après 1 nul et une défaite, cherche à renouer avec le succès, pour prétendre se hisser sur le podium. Selon le quotidien sportif « Stades », les Pikinois n’ont jamais battu les Casaçais à Ziguinchor. Les deux équipes ont disputé 16 matchs, dont 6 victoires pour le Casa, 9 matchs nuls et 1 victoire pour l’AS Pikine.



La seule victoire de Pikine face au Casa date de 2013-2014. Le Casa, lui, n’a plus battu l’AS Pikine depuis 2018-2019, à Ziguinchor (2-1, 16ème journée). Cette saison à l’aller, Ziguinchorois et Pikinois s’étaient neutralisés (1-1).



Diambars en danger à Déni

Génération Foot guette un faux-pas du Casa pour espérer retrouver le fauteuil de leader, après sa chute face à l’AS Douane (2-3). GF doit remporter le derby des Académiciens devant Diambars. La formation de Saly, sur deux défaites consécutives, ne s’est jamais imposée à Déni.



Sur 8 rencontres en Ligue 1, Génération Foot en a remporté 3, 1 victoire de Diambars et 4 nuls.



Le tenant du titre, Teungueth FC (10ème, 21 pts), qui dégringole avec deux défaites et deux nuls successifs, va tenter de prendre sa revanche sur Dakar Sacré-Cœur (11ème, 20 pts), vainqueur à l’aller (0-1, 7ème journée). Le Jaraaf (3ème, 30 pts) vise un troisième succès consécutif face à l’US Gorée (9ème, 23 pts).



Enfin, le choc du bas du tableau oppose la lanterne rouge Mbour Petite Cote (14ème, 17 pts) et le 1er non relégable Ndiambour (12ème, 19 pts), victorieux à l’aller (0-1).