Ligue 1 : l’OL poursuit son incroyable remontée, l’OM accroché par Montpellier, Monaco s’en sort bien

Pour la dernière journée de Ligue 1 sur l’année 2023, l’OM a été accroché par Montpellier (1-1) et manque donc le 5 sur 5. De son côté, l’OL s’est encore imposé face à Nantes (1-0) et souffle clairement au classement alors que Monaco a renoué avec la victoire à Clermont (1-2).



Ce mercredi, le Championnat de France nous livrait le dernier multiplex de l’année 2023 avec la 17e journée de Ligue 1, l’ultime journée de la phase aller qui a donc vu le PSG terminé Champion d’automne. Les Parisiens ont d’ailleurs terminé l’année par une victoire face à Metz à domicile. Mais il y avait d’autres très belles affiches pour cette journée, à commencer par l’Olympique de Marseille qui se déplaçait sur la pelouse de Montpellier.



Les hommes de Gennaro Gattuso, qui venaient d’enchaîner 4 succès de rang en Ligue 1, espéraient continuer et se rapprocher considérablement du podium. Mais ce n’était pas simple face à une équipe montpelliéraine qui voulait bien finir l’année devant son public et surtout s’éloigner de la zone de relégation.



L’OM accroché par Montpellier



Dans cette rencontre, ce sont les locaux qui donnaient le tempo du match dans les premières minutes. Les Marseillais étaient rapidement en difficulté avec une triple action montpelliéraine qui ne trompait pas, miraculeusement, Pau Lopez (3e). Et si Mbemba répondait d’une tête dangereuse sur un corner,



Montpellier finissait logiquement par ouvrir le score. Khalil Fayad, déjà impliqué sur la première grosse occasion, était encore dans le coup. Le jeune milieu de 19 ans plaçait sa tête devant Clauss et trompait Pau Lopez (1-0, 14e). Un but qui ouvrait complètement la rencontre avec des occasions de part et d’autres. Akor Adams profitait des grosses largesses défensives marseillaises pour se procurer une occasion franche alors que Ndiaye et Aubameyang multipliaient les tirs, sans succès.



Mais au retour des vestiaires, l’OM revenait avec de meilleures intentions et surtout une meilleure implication dans le dernier geste. Il ne fallait que quelques minutes pour voir Jordan Veretout proche d’égaliser. Mais il fallait une parade XXL de Lecomte pour garder sa cage inviolée (50e). Il ne pouvait rien sur la tête à bout portant de l’ancien nantais (1-1, 52e) qui égalisait logiquement dans la foulée. S’en est suivi une petite période de flottement avant que la rencontre ne soit interrompue en raison d’utilisation d’engins pyrotechniques dans la tribune de Montpellier.



Après plusieurs minutes sans jouer, la rencontre reprenait dans un rythme totalement fou mais le score ne bougeait plus malgré des occasions des deux côtés. L’OM termine l’année à la 6e place du classement.



L’OL poursuit sa folle remontée



Dans un des autres matchs à suivre de ce multiplex, l’Olympique Lyonnais recevait Nantes pour tenter de confirmer sa bonne forme du moment. Après avoir connu un début de saison cataclysmique et une place de lanterne rouge pendant près de 15 journées, les Lyonnais, sous les ordres de Pierre Sage, ont enchaîné deux succès de rang (3 victoires au total). Alors cette rencontre face à des Nantais, 12es au classement mais pas si loin de la zone rouge, était très importante. Pour l’occasion, le coach lyonnais misait sur une formule qui fonctionne ces temps-ci et donc une défense à 5 avec un trio offensif Lacazette, Cherki et Nuamah.



Pas de quoi enflammer le premier acte néanmoins puisque malgré quelques espaces, aucune des deux équipes ne faisait la différence. Nantes avait pourtant le ballon sans pour autant perturber une équipe lyonnaise vigilante et qui avait aussi de quoi faire peur à Alban Lafont notamment sur quelques contre-attaques.



Au retour des vestiaires, l’OL semblait vouloir frapper fort et rapidement. Face à la formation de Jocelyn Gourvennec qui laissait tout de même beaucoup d’espaces, la vitesse des attaquants lyonnais finissait par payer. Et c’est Rayan Cherki qui profitait d’un contre favorable pour délivrer un caviar à Alexandre Lacazette. Le buteur lyonnais n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide pour donner l’avantage aux siens (1-0, 49e). Son 7e but de la saison. Mais par la suite, l’OL reculait et subissait les vagues nantaises.



Pour ne rien arranger, Dejan Lovren était exclu à la suite d’une grosse semelle sur Mostafa Mohamed. À dix contre onze, Lyon tenait finalement ses trois points qui font du bien et qui lance enfin la saison. Car l’OL est désormais sur une série de trois victoires de rang et pointe désormais à la 15e place.



Monaco se replace sur le podium



Dans les autres rencontres, l’AS Monaco, qui s’est fait surprendre par l’OL le week-end dernier, voulait se relever rapidement et conforter sa place sur le podium en s’imposant face à Toulouse. Les hommes d’Adi Hutter ont assuré les trois points même si c’était loin d’être gagné. Car Toulouse avait rapidement ouvert le score grâce à Magri (5e). Mais le réveil de Ben Yedder, auteur d’un doublé, a permis aux Monégasques de s’en sortir et de rester sur le podium de Ligue 1.



Même en infériorité numérique pendant quasiment 45 minutes à la suite de l’exclusion de Golovin, Monaco a tenu bon. Ce n’est pas le cas de Clermont qui a fini par craquer face à Rennes. Les Clermontois menaient 1-0, mais ont fini par concéder l’égalisation après plus d’une période à 10 contre 11. C’est Kalimuendo qui a sauvé Rennes dans ce match avant que Désiré Doué n’arrache la victoire des siens dans les dernières minutes.



De son côté, Lille a été battu de manière étonnante par Strasbourg (1-2) et manque l’occasion de remonter à la 4e place. Car la sensation Brest a corrigé Lorient dans cette 17e journée. Les hommes d’Eric Roy, sur leur nuage cette saison, ont infligé une correction aux Merlus (4-0) grâce au quadruplé historique de Kamory Doumbia. Brest est désormais 4e de Ligue 1.





Les résultats



Brest 4-0 Lorient (K.Doumbia x4)



Clermont 1-3 Rennes (Nicholson / Kalimuendo, Doué, Blas)



OL 1-0 Nantes (Lacazette)



Montpellier 1-1 OM (Fayad / Veretout)



Nice 2-0 Lens (Moffi x2)



PSG 3-1 Metz (Vitinha, Mbappé x2 / Udol)



Reims 1-0 Le Havre (Nakamura)



Strasbourg 2-1 Lille (Yoro CSC, Mwanga / Sylla CSC)



Toulouse 1-2 Monaco (Magri / Ben Yedder x2)





Footmercato