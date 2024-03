Ligue 1 : l’US Ouakam se sépare de Moustapha Seck et son staff technique

L’US Ouakam se sépare à l’amiable avec l’entraîneur Moustapha Seck et son staff technique.

« L’USO annonce aujourd’hui la décision de son comité directeur de se séparer à l’amiable de son entraîneur principal, Moustapha Seck, ainsi que de tout son staff technique. Le club tient à exprimer sa gratitude envers Moustapha Seck et l’ensemble de son staff pour les services rendus. Le Club communiquera prochainement sur la reprise en main de l’équipe, qui reprendra ses entraînements dès ce lundi 4 mars 2024 », lit-on dans un communiqué publié sur Facebook.



Cette décision intervient après une série de performances décevantes de l’équipe sous sa direction. Avec 16 points, l’USO reste 9e du classement avec un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites décide de changer d’entraîneur



Il faut noter que l’US Ouakam est remontée en Ligue 1 cette saison grâce à Moustapha Seck.