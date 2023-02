Ligue 1 : le PSG encore convalescent renverse Lille dans un match complètement fou !

Alors que Marseille joue ce soir contre Toulouse, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de reprendre 8 points d’avance sur son dauphin. Les Franciliens recevaient Lille avec l’ambition de réagir après des défaites contre l’Olympique de Marseille (2-1), l’AS Monaco (3-1) et le Bayern Munich (1-0). De son côté, Lille pouvait se rapprocher du podium. Les Franciliens s’organisaient en 4-3-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Thimothée Pembélé, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Vitinha, Marco Verratti et Fabian Ruiz se retrouvaient de l’entrejeu. Neymar évoluait en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé. De son côté, le LOSC optait pour un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart. Devant lui, Bafodé Diakité, José Fonte, Tiago Djalo et Timothy Weah formaient la défense. André Gomes et Benjamin André se retrouvaient dans le double pivot. Seul en pointe, Jonathan David était soutenu par Angel Gomes, Rémy Cabella et Jonathan Bamba.

Le match démarrait fort et Timothy Weah poussait déjà dès les premières secondes et poussait Gianluigi Donnarumma à la parade (1re). Lionel Messi lui répondait suite à un joli ballon glissé par Neymar dans la surface nordiste. La tentative de l’Argentin était détournée par Lucas Chevalier (5e). Alors que Presnel Kimpembe se fendait d’une erreur suite à une mauvaise passe en retrait, Jonathan David tenter de lober Gianluigi Donnarumma qui concédait le corner (10e). Puis Neymar lançait sur la gauche Kylian Mbappé qui se jouait de Bafodé Diakité et Tiago Djalo avant de glisser un ballon entre les cuisses de Lucas Chevalier (1-0, 12e). Délivré, le Paris Saint-Germain prenait même le large. Trouvé par Vitinha, Neymar devançait dans la surface Lucas Chevalier afin de doubler la mise (2-0, 17e). Une entame idéale pour le Paris Saint-Germain mais Lille ne baissait pas les bras et réagissait. Trouvé par un bon centre dans la surface parisienne, Jonathan David était d’ailleurs tout proche de réduire l’écart pour les Nordsites (21e).

62

LIGUE 1

Ligue 1 : le PSG encore convalescent renverse Lille dans un match complètement fou !

Par

Aurélien Macedo

19/02

4 min.

Ligue 1 : le PSG encore convalescent renverse Lille dans un match complètement fou !@Maxppp

Paris Saint-Germain

PSG

4-3

Lille

LILLE

LE CLASSEMENT DE LA LIGUE 1 2022/2023

1

PSG

PSG

57 24 18 3 3 59 23 36

2

Marseille

Marseille

49 23 15 4 4 45 20 25

3

Monaco

Monaco

48 24 14 6 4 51 30 21

4

Lens

Lens

46 23 13 7 3 35 18 17

5

Rennes

Rennes

41 24 12 5 7 42 28 14

VOIR LE CLASSEMENT COMPLET

Un match qui vire à la folie !

Finalement, les efforts de la bande de Paulo Fonseca étaient récompensés. Sur un corner, André Gomes centrait parfaitement pour Bafodé Diakité qui concluait d’un coup de casque rageur (2-1, 24e). Quelques minutes plus tard, un penalty était proche d’être obtenu par Jonathan Bamba mais le contact avec Nuno Mendes était licite (28e). Néanmoins, ce dernier était remplacé par Juan Bernat puisqu’il s’était blessé sur cette action (31e). Jonathan David (36e), Angel Gomes (37e), Rémy Cabella (42e) et Tiago Djalo (44e) poussaient sur le but francilien sans réussite. Mené à la pause, Lille continuait ses efforts lors du second acte. Une deuxième période marquée par la blessure de Neymar qui est sorti sur civière (51e). Ceinturé dans la surface parisienne par Marco Verratti, Tiago Djalo obtenait un penalty (56e). Jonathan David allait le tirer et transformait sans trembler (2-2, 58e).

Un scénario qui tournait au vinaigre pour le Paris Saint-Germain qui voyait les éléments contraires s’enchaîner contre lui. André Gomes délivrait un nouveau caviar sur la droite de la surface pour Jonathan Bamba dont la lourde frappe venait se loger sous la barre transversale de Gianluigi Donnarumma (3-2, 69e). Dos au mur, le Paris Saint-Germain se devait de relever la tête pour éviter une nouvelle déconvenue. Hugo Ekitike prenait la profondeur pour aller défier Lucas Chevalier mais perdait son duel (73e). Puis un festival de Lionel Messi dans la surface permettait à Juan Bernat de frapper du gauche. Lucas Chevalier était intraitable devant sa ligne (84e). Kylian Mbappé dans la foulée mettait à contribution le portier des Dogues (85e). La réaction parisienne se faisait ressentir et Kylian Mbappé remettait les deux équipes à égalité (3-3, 88e). Dans une fin de match folle, les deux équipes poussaient et Lionel Messi marquait sur coup franc avec l’aide du poteau droit (4-3, 90e +5). Le PSG conforte sa première place avec huit points d’avance sur l’Olympique de Marseille tandis que Lille s’incline malgré une prestation solide.