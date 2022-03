Ligue 1: le PSG se venge sur Bordeaux

Quatre jours après l’immense gifle reçue à Madrid, le PSG a renoué avec la victoire, dimanche au Parc des Princes. Les Parisiens ont battu la lanterne rouge bordelaise (3-0) lors de la 28e journée au terme d’une rencontre disputée dans une ambiance surréaliste, bardée d’indifférence et de sifflets à l’encontre de Neymar, buteur, et de Messi. Kylian Mbappé et Leandro Paredes ont également marqué.