Ligue 1 : le Paris FC étrille Monaco malgré le come-back de Pogba

Les formateurs en quête d’une entame-type auraient tout à gagner en montrant à leurs joueurs celle du Paris FC contre l’AS Monaco ce vendredi soir. Face à la meilleure équipe de Ligue 1 en 2026, les hommes de Kombouaré auraient pu démarrer leur rencontre en position d’infériorité… mais loin s’en faut. Le standing de l’adversaire a suscité l’indifférence la plus totale chez les Parisiens, qui n’ont eu besoin que de 16 minutes pour coller 3 pions à l’ASM, finalement écrasée 4 buts à 1.



Jonathan Ikoné avait allumé la première mèche à peine quatre minutes après le coup d’envoi. Moses Simon travaillait sur le côté face à Kehrer, Munetsi se faisait oublier, et l’international tricolore était plus prompt qu’Adingra pour pousser le ballon au fond des filets (1-0). Immobile remettait une pièce dans la machine dans la foulée en nous rappelant ses plus belles heures.



Plein de sang-froid et sans ciller, l’Italien reprenait comme il venait un centre de Munetsi au point de penalty. Hradecky restait pantois sur sa ligne de but (8e, 2-0). L’addition était déjà salée. Maxime Lopez voyait Hradecky lui refuser le but après un numéro dans la surface sur un énième service d’Ikoné (14e), quand Adingra était mis en échec par un Trapp en alerte (20e).



Paul Pogba a rejoué cinq mois plus tard

Le moment signature de ce match allait finalement venir des pieds d’Ikoné, toujours dans le coup au bon moment. L’ancien Lillois concluait une contre-attaque d’école, née d’un raté d’Ansu Fati. Immobile, Munetsi et Maxime Lopez partaient à 2000 à l’heure dans un enchaînement de passes déroutant, tandis qu’Ikoné finissait le job sur un centre de l’attaquant italien (21e, 3-0).



La messe était dite, malgré la réduction de l’écart de Balogun, auteur de sa 11e réalisation de la saison en Ligue 1 (36e, 3-1) sur un service de Bamba. Malgré un contexte largement défavorable pour son équipe, Paul Pogba nous offrait l’instant émotion de cette soirée en entrant sous l’ovation de Jean-Bouin, cinq mois après son dernier match (69e).



Pas de chance pour le champion du monde, son entrée était vite éclipsée par le bijou de Luca Koleosho : une frappe barre rentrante qui mystifiait une nouvelle fois Hradecky (71e, 4-1). Ce succès large et autoritaire sert les intérêts de Kombouaré, dont le futur sur le banc parisien restait incertain au-delà de cet été. Toujours invaincu à la tête du promu (12e), le Kanak a rempli le contrat avec brio, en attendant de savoir si sa mission s’étirera.



En face, Sébastien Pocognoli va devoir trouver les mots pour remobiliser ses troupes, qui restaient sur 6 victoires de suite en L1. Monaco reste provisoirement 5e mais pourrait se retrouver 7e à l’issue de la journée.