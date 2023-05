Ligue 1 : le derby Stade de Mbour – Diambars, choc de la 20e journée

La 20e journée de la Ligue 1 se joue ce week-end. Le derby de la Petite Côte entre Diambars et Stade de Mbour est prévu ce samedi (16h30), au stade Caroline Faye. Le leader Génération Foot reçoit l’AS Douanes, dimanche, au stade Dibril Diagne.



Diambars (2e, 35 pts), peut devenir leader provisoire, à l’issue de la 20e journée, s’il remporte le derby de la Petite Côte face au Stade de Mbour (11e, 21 pts) et que Génération Foot ne gagne pas.



De son côté, Stade de Mbour tentera de décrocher sa première victoire à l’extérieur s’il arrive à vaincre Diambars, vainqueur à l’aller (2-0) lors de la 7e journée.



Le leader Génération Foot (35 pts) aura pour objectif pour conserver sa place de leader de la Ligue 1. Les Grenats essaieront de creuser l’écart sur leurs poursuivants immédiats, à savoir Diambars (2e, 35 pts) et Guédiawaye FC (3e, 32 pts). Et pour cela l’équipe de Déni Birame Ndao doit battre la première non relégable, l’AS Douanes (12e, 19 pts).



Après une série noire de trois défaites, le Casa Sports (4e, 32 pts) s’est finalement rebiffé avec deux victoires consécutives. Le tenant du titre se déplace pour affronter l’AS Pikine (8e, 26 pts).



Le Guédiawaye FC (3e, 32 pts) effectue un déplacement difficile dimanche à Thiès pour y défier la lanterne rouge CNEPS Excellence (14e, 10 pts).