Ligue 1: le leader Gorée et son dauphin Jaraaf chutent, HLM de Dakar accueille l’AS Pikine ce lundi

La 14e journée de Ligue 1 a été marquée par les défaites du leader US Gorée et de son dauphin Jaraaf. AJEL de Rufisque a créé la sensation en s’imposant à domicile (1-0) face au leader Gorée (28 pts), signant ainsi la deuxième défaite des Insulaires cette saison. Grâce à ce succès, AJEL quitte la 8e place et grimpe au 5e rang, reléguant Oslo FA à la 6e position.



Dans le même temps, la Sonacos a fait tomber le Jaraaf (1-0), empêchant ainsi les Médinois (2e, 25 pts +8) de se rapprocher du leader Gorée (1er, 28 pts +9).



L’US Ouakam a réalisé une belle opération en battant Teungueth FC (1-0), infligeant ainsi une première défaite à Beau Saliou Touré, le nouvel entraîneur de TFC.



Le Casa Sports a signé un succès important à l’extérieur contre Guédiawaye FC (3-2), ce samedi 8 février. Cette victoire permet à l’équipe de Ziguinchor de remonter à la 12e place avec 15 points, tandis que Guédiawaye FC recule au 5e rang avec 17 unités.



Dans les autres rencontres, la lanterne rouge Jamono Fatick (16e, 9 pts) a tenu en échec Génération Foot (1-1), tandis que la Linguère a surpris Oslo FA en s’imposant à l’extérieur (0-1).



En ouverture de cette 14e journée, vendredi, Wally Daan a dominé Dakar Sacré-Cœur (2-0), consolidant sa 3e place avec 24 points, à une unité du Jaraaf (2e, 25 pts).



La journée se clôturera ce lundi 10 février avec l’affiche entre HLM Dakar (14e, 13 pts) et l’AS Pikine (12e, 14 pts), au stade municipal des HLM.





Programme 14e journée



Vendredi 7 février 2025

Wally Daan / Dakar SC 2-0





Samedi 8 février 2025



Stade Massène Sène

Jamono Fatick / Génération Foot 1-1

Stade municipal Parcelles assaines

Oslo FA / Linguère 0-1

Stade Amadou Barry

Guédiawaye FC / Casa Sports 2-3



Dimanche 9 février 2025



Stade Ngalandou Diouf

AJEL Rufisque / US Gorée 1-0

Stade municipal Ngor

US Ouakam / Teungueth FC 1-0

Stade Ely Manel Fall

Sonacos / Jaraaf 1-0





Lundi 10 février 2025

Stade municipal HLM

17h00 HLM Dakar / AS Pikine