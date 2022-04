Ligue 1 : les deux leaders, Génération Foot et Casa Sports, en déplacements périlleux

Le mano a mano en tête se poursuit entre Génération Foot et Casa Sports. Les Grenats, qui ont retrouvé le fauteuil de leader devant l’AS Pikine (2-0, 18ème journée), iront défier ce samedi l’AS Douane, qui sort d’une défaite face au Jaraaf (1-0).



GF, vainqueur à l’aller (0-1), dispose de la meilleure attaque (23 buts). Selon « Stades », les deux équipes ont disputé 9 matchs en Ligue 1, pour 3 victoires dont deux à domicile pour l’AS Douane, 2 nuls et 4 victoires pour GF.



De son côté, le Casa Sports guette un faux-pas de Génération Foot pour retrouver le trône. Les Ziguinchorois, tenus en échec par la Linguère de Saint-Louis (1-1), effectueront aussi un périlleux déplacement, ce dimanche, pour affronter le CNEPS. Après avoir battu le tenant du titre Teungueth FC (1-0), l’Académie de Thiès veut enchaîner un deuxième succès de rang face à un gros.



AS Pikine, à l’affût pour la 3ème place

Sèchement battue par Génération Foot, (2-0, 18ème journée), l’AS Pikine (5ème, 26 pts) accueille la Linguère (6ème, 25 pts) ce dimanche.



Le premier relégable Mbour Petite Côte (13ème, 17 pts) et Dakar Sacré Cœur (10ème, 20 pts), récemment victorieux respectivement devant Diambars et l’US Gorée sur le même tarif de 1-0, vont affronter l’US Gorée (11ème, 20 pts) et la lanterne rouge Ndiambour (14ème, 16pts). A l’aller, Dakar Sacré Cœur et US Gorée s’étaient imposés respectivement face au Ndiambour (2-0) et Mbour Petite Côte (4-1).