Ligue 1 sénégalaise : AS Douane étrille le Jaraaf de Dakar 4-1

L’AS Douane a été irrésistible. Une semaine après avoir subi un deuxième revers consécutif de la saison, les Gabelous se sont repris et infligent une cinglante défaite au Jaraaf au Stade Amadou Barry (1-4), ce samedi soir, en match comptant pour la quatrième journée de Ligue 1.



Marquer plus de buts que l’adversaire permet de gagner des matches, et ça, l’AS Douane l’a bien compris. Les Gabelous ont cartonné la l’ASC Jaraaf (1-4), contrairement à leur derniers matchs où ils avaient perdu respectivement face à Niarry Tally (1-2) et Mbour Petite-Cote (0-2).



Portée par Moussa Sow, auteur du premier triplé de la saison et diaboliquement réaliste, la Douane a d’abord égalisé sur penalty à la 25e minute avant de prendre le match en sa faveur. Les Jaraaf-man, qui ont ouvert le score dès les premières minutes sur penalty ont été totalement fouillé. Avec ce résultats, l’AS Douane occupe la quatrième position avec 6 points.



Les résultats de la 4ème journée ce samedi 23 Janvier



Diambars 2-1 Dakar Sacré Cœur



AS Pikine 2-1 Génération Foot



Casa Sports 3-0 Stade de Mbour



Jaraaf 1-4 AS Douanes



Mbour PC 0-1 Teungueth FC



Niarry Tally 0-1 Ndiambour



