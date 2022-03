Ligue 1 sénégalaise : Guédiawaye FC / AS Pikine, derby explosif de la banlieue dakaroise, ce merdredi

Affiche ne peut être plus belle en Ligue 1 que ce derby de la banlieue entre Guédiawaye et AS Pikine. Un seul point sépare les deux clubs phares de la banlieue. Guédiawaye FC, qui sort d’une défaite à domicile contre le Jaraaf, veut à tout prix battre son grand rival pour rester en contact du leader Génération Foot et de son dauphin Casa Sports, qui comptent le même nombre de points (26).



Redoutable à l’extérieur depuis le début de la saison avec 4 victoires, les Guédiawayois se montrent par contre moins à l’aise sur leur pelouse du stade Amadou Barry, où ils ont déjà concédé trois défaites.



Avec 21 points au compteur, l’AS Pikine nourrit les mêmes ambitions que son adversaire du jour. Invaincus depuis 7 matchs (3 victoires et 4 nuls), les Pikinois affichent en ce moment une belle forme. Deuxième meilleure attaque de la Ligue 1 (16 buts), l’AS Pikine possède aussi la deuxième meilleure défense du championnat, derrière Casa Sports, avec seulement 6 buts encaissés.



En termes de mobilisation côté supporters, les deux clubs sont connus pour leurs publics chauds bouillants. Tous les ingrédients seront donc réunis ce mercredi pour offrir un beau spectacle aux nombreux férus du football local