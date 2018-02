Ligue 1 sénégalaise : Programme de la 12ème journée

La Ligue 1 va jouer ce dimanche, Diambars mal en point rendra visite au Casa Sport, As Douane et Jaraaf qui devaient accueillirent respectivement Mbour PC et Génération-Foot vont être exemptés parce que leurs adversaires du jour jouent les compétitions africaines.

RENCONTRES

Stade Lamine Gueye de Koalack

Sonacos vs NGB

Stade Aline Sitoé Diatta

Casa Sport vs Diambars

Stade Alboury Ndiaye de Louga

Ndiambour vs Linguère

Stade Amadou Barry

Guédiawaye vs Stade de Mbour

Stade L.S.S

USO vs Teungueth

Reportés

Douane vs Mbour PC

Jaraaf vs Génération-Foot