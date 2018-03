Ligue 1 sénégalaise : Programme de la 15ème journée

La Ligue 1 sénégalaise va jouer sa 15ème journée ce week-end. Génération-Foot (1èr 26 points), est exemptée. Teungueth Fc va recevoir ce samedi à 16h 30mn le deuxième du championnat, Sonacos. Jaraaf se rendra demain dimanche à Saint-Louis pour rencontrer la Linguère. Diambars (13ème avec 9 points), accueille Guédiawaye (14ème avec 6 points) dans le duel des mal classés.

Programme complet de la 15ème journée

Samedi 03 Mars 2018

Stade Amadou Barry

16h 30mn Teunguth FC vs Sonacos

Stade Caroline Faye

Mbour PC vs Casa-Sport

Dimanche 04 Mars 2018

Stade L. S. Senghor

16h As Douane vs Us Ouakam

18h Dakar Sacré-Cœur vs Ndiambour

Stade Fodé Wade

16h 30mn Diambars vs Guédiawaye FC

Stade Mawade Wade

17h Linguère vs Jaraaf

Lundi 05 Mars 2018

Stade Alassane Djigo

NGB vs Stade de Mbour



Exempt : Génération-Foot