Ligue 1 sénégalaise : Programme de la 29e journée

La 29e journée de la Ligue 1 sénégalaise va se jouer ce week-end. Jaraaf déjà champion affrontera NGB qui lutte pour le maintien ce dimanche au stade Alassane Djigo de Pikine. Et ce samedi, l’unique rencontre programmée opposera Mbour PC à US Ouakam toujours à Pikine.



Samedi 2 Juin 2018

Stade Alassane Djigo

16h30 : Mbour PC (-) USO

Dimanche 3 Juin 2018

Stade Fodé Wade

16h00 : Diambars (-) Sonacos

Stade Alassane Djigo

16h30 : NGB (-) Jaraaf

Stade Mawade Wade

16h30 : Linguère (-) Guédiawaye FC

Stade Léopold Sedar Senghor

16h30 : Teungueth FC (-) Ndiambour

Stade Déni Biram Ndao

16h00 : Génération-Foot (-) Stade de Mbour

Exempt : AS Douane