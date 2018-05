Ligue 1 sénégalaise : Résultats, classement et meilleurs buteurs de la 27e journée

Ligue 1 sénégalaise : classement 27ème journée Rang Equipes Points Journées +/- buts 1 Jaraaf 53 24 21 2 Sonacos 41 25 04 3 Génération-Foot 40 21 20 4 Stade de Mbour 39 24 11 5 Douane 39 26 03 6 Teungueth FC 38 25 04 7 Mbour PC 36 25 03 8 Linguère 36 25 -04 9 Ndiambour 35 24 02 10 Casa-Sport 33 25 05 11 Dakar SC 30 24 03 12 NGB 30 25 -07 13 Diambars 27 24 -01 14 Guédiawaye 10 25 -32 15 USO 07 21 -32

Le championnat du Sénégal a clôturé sa 27e journée ce lundi. NGB, premier non relégable a reçu et battu le 2e du classement, Sonacos sur la marque de (2-0). L’équipe de Rufisque, Teugueth FC a également fait de même en s’imposant devant l’Union sportive d’Ouakam. Déjà samedi, Mbour PC et Stade de Mbour avaient accueilli et battu l’AS Douane et Guédiawaye FC.Jaraaf est toujours leader du championnat avec 53 points. Sonacos, malgré, sa défaite reste le dauphin du club de la Medina. Le bas du tableau est occupé par Diambars Guédiawaye et US Ouakam.Le classement des meilleurs buteurs est dirigé par l’attaquant du Stade de Mbour Thierno Thioub avec 15 réalisations. Pape Meissa Ba et Yankuba Jarju viennent en deuxième position avec chacun 10 buts.Programme complet de la 27e journée17h 00 : NGBSonacos17h 00 : Teungueth FCUSOSamedi 19 mai 201816h 30 : LinguèreNdiambour16h 30 : Mbour PCDouane18h 30 : Stade de MbourGuédiawaye17h 00 : DiambarsCasa-SportGénération-FootJaraaf remisExempt: Dakar Sacré-Cœur15 buts : ThiernoThioub (Stade de Mbour +1)10 buts : Pape Meïssa Ba (Dakae SC)10 buts : Moustapha Name (Douane)10 buts : Yankuba Jarju (Génération-Foot)09 buts : Pape Omar Job (Ndiambour)