Ligue 1 sénégalaise : résultats, classement et meilleurs buteurs de la 29e journée

Ligue 1 sénégalaise : classement 29ème journée Rang Equipes Points Journées +/- buts 1 Jaraaf 59 26 26 2 Génération-Foot 46 25 20 3 Sonacos 45 27 05 4 Teungueth FC 42 27 05 5 Douane 42 27 04 6 Mbour PC 40 27 06 7 Stade de Mbour 38 25 09 8 Linguère 38 27 -04 9 Ndiambour 37 27 01 10 Dakar SC 34 26 07 11 Casa-Sport 34 27 03 12 NGB 33 27 -07 13 Diambars 31 27 -01 14 Guédiawaye 11 27 -36 15 USO 08 24 -39

La 29e journée de la Ligue 1 sénégalaise s’est jouée ce Week-end. L’AS Jaraaf a largement dominé NGB (4-1). L’équipe de Niary Tally avec cette défaite reste toujours la première non relégable avec 33 points soit seulement 2 de plus que Diambars qui lutte également pour le maintien.Niambour de Louga est venu à Dakar neutraliser Teungueth FC. Les deux équipes ont fait match nul (1-1).Stade Alassane Djigo16h30 : Mbour PCUSOStade Fodé Wade16h00 : DiambarsSonacos16h30 : NGBJaraaf16h30 : LinguèreGuédiawaye FC16h30 : Teungueth FCNdiambour16h00 : Génération-FootStade de Mbour16h30 : Dakar SCCasa-SportExempt : AS Douane15 buts : ThiernoThioub (Stade de Mbour)12 buts : Pape Meïssa Ba (Dakae SC +1)12 buts : Amadou Dia Ndiaye (Génération-Foot)11 buts Dame Gueye (Diambars)10 buts : Moustapha Name (Douane)10 buts : Yankuba Jarju (Génération-Foot)09 buts : Pape Omar Job (Ndiambour)