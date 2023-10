Ligue 1 : vainqueur frileux de Brest, le PSG revient à un point du leader Nice

Une relance hasardeuse de Donnarumma avait failli relancer les Brestois mais sans conséquence (12e), suivi d’un temps fort des locaux avant le premier quart d’heure. Le gardien de but italien était plus vigilant au fil de la rencontre, en témoigne sa sortie de la tête devant sa propre surface (32e). Mais après une frappe dégagée par Marco Bizot (5e), Warren Zaïre-Emery trompait le portier néerlandais d’un missile dans la lucarne (16e), pour son premier but cette saison après 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Le dernier rempart rouge restait excellent devant sa ligne malgré l’ouverture du score concédée, bloquant le tir de Lee (21e), avant de bien sortir dans les pieds de Mbappé, finalement hors-jeu, à l’extérieur de la surface (23e). La réaction brestoise venait du pied de Pierre Lees-Melou, à l’initiative d’une volée trop imprécise pour inquiéter Gigio (24e), tout comme Mahdi Camara, pas attaqué à l’entrée de la surface (27e). Mais à la suite d’une récupération dans son dernier tiers, le PSG se projetait vite vers l’avant avec la superbe passe en profondeur de l’extérieur du pied pour Mbappé, auteur d’un contrôle raté mais se remettait bien le ballon pour réaliser sa spéciale face au but, refermant le pied sur sa frappe pour laisser Bizot immobile (28e).

Mbappé a révéillé Francis-Le Blé

Sa spéciale lui permettait d’inscrire son 9e but de la saison en Ligue 1. Le numéro 7 parisien perdait ensuite son duel face à Bizot, déviant du pied son tir à ras de terre (41e). Finalement, avant la fin de la première période, les hommes d’Eric Roy étaient enfin récompensés avec le bon centre Kenny Lala pour Steve Mounie, qui réduisait l’écart d’un joli coup de casque décroise (43e). Un nouveau temps port pour les Pirates du Finistère, qui mettaient le feu dans la zone de vérité parisienne dans le temps additionnel du premier acte, sans trouver le moyen de faire trembler les filets une seconde avant le retour aux vestiaires. En seconde période, les visiteurs croyaient reprendre leur domination démontrée après le coup d’envoi, mais ce n’était sans compter sur la réaction des hommes en rouge, d’abord avec la frappe repoussée de Steve Mounie dans la zone de vérité (51e). Dans le corner suivant l’action, Jérémy Le Douaron se démarquait au premier poteau pour pour envoyer une tête renversée dans le petit filet gauche de Donnarumma, battu (2-2, 52e). Le Paris Saint-Germain était donc obliger d’élever le niveau pour poursuivre sa série de victoires.

Un regain confirmé par le bon travail de Mbappé, lancé à gauche par Barcola, avant de rentrer sur son pied droit mais le champion du monde 2018 voyait sa frappe fuir le cadre (57e). Plus en forme depuis quelques semaines, Fabian Ruiz, servi par Zaïre-Emery à l’entrée de la surface, ratait de peu son enroulé du droit (61e). Mounie, manquant d’abord de justesse sur sa tentative à 15 mètres (66e), trouvait parfaitement Le Douaron, qui n’arrivait pas à bien rabattre le ballon au second poteau (68e). Néanmoins, cela n’empêchait pas pas le SB29 d’attaquer à plusieurs reprises, notamment sur le couloir de Roman Del Castillo, mais l’arrière-garde parisienne tenait bon. Il fallait attendre une faute de Lilian Brassier sur Randal Kolo Muani pour voir le PSG avoir une chance de reprendre l’avantage. Après un penalty stoppé par Bizot, Mbappé s’offrait finalement le doublé en second temps (2-2, 89e), chambrant le public brestois et sortant du terrain dans la foulée. Après une fin de rencontre électrique, le PSG s’impose à Brest et occupe la deuxième place provisoire, en attendant le déplacement de l’AS Monaco à Lille (15h), Brest reste sixième du classement de la Ligue 1.

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 ce dimanche sous le climat breton capricieux, le Paris Saint-Germain, auteur de trois victoires de rang toutes compétitions confondues entre la Ligue 1 (Rennes et Strasbourg) et la Ligue des champions (3-0 contre l’AC Milan), se déplaçait sur la pelouse de Francis-Le Blé pour y affronter le Stade Brestois, sixième du classement du championnat mais sur une forme plus compliquée, avec trois matches sans le moindre succès (2 matches nuls, 1 défaite). Cette réception était clairement l’occasion pour les Bretons d’enfin s’imposer face au club de la capitale, contre qui ils n’avaient jamais pris les trois points depuis 38 ans. De leur côté, les hommes de Luis Enrique pouvaient espérer revenir à un point du leader Nice, vainqueur à Clermont vendredi soir en match d’ouverture (1-0). Très vite dans la rencontre, les poulains de Luis Enrique allaient attaquer l’arrière-garde bretonne, avec la première frappe signée Kang-in Lee, mis en échec par Bizot avant que Barcola ne rate sa reprise du droit (3e).