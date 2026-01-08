Ligue 2 – 10e journée : l’AS Douanes assure, le Ndiambour se relance

En match d’ouverture de la 10e journée de Ligue 2, disputé le mercredi 7 janvier, l’AS Douanes s’est imposée face à Port (2-0). Un succès qui permet aux Gabelous de conserver provisoirement la tête du classement, avec trois longueurs d’avance sur Oslo FA (2e, 16 pts). Ces derniers ont d’ailleurs signé une troisième victoire consécutive en venant à bout de Jamono Fatick (1-0).
Le Dakar Université Club (DUC) a, de son côté, retrouvé le chemin de la victoire en dominant l’AS Kaffrine (2-1). Au stade Lamine Guèye, l’AS Saloum et Essamaye se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge (0-0).
Au stade Alboury Ndiaye, le Ndiambour a enregistré sa première victoire à domicile de la saison en s’imposant face à Amitié FC (1-0). Un succès précieux qui permet au club lougatois de quitter la dernière place pour s’installer à la 11e position du classement.
La 10e journée se poursuit avec le déplacement de Diambars sur la pelouse de Thiès FC, dans l’optique de récupérer la deuxième place. Guelwaars FC (4e, 14 pts) affronte Teranga FC (10e, 11 pts) avec l’ambition d’intégrer le podium.
De son côté, Niary Tally (6e, 13 pts), en difficulté avec une série de quatre défaites consécutives, tentera de se relancer face à l’AS Bambey (9e, 12 pts).
