Ligue 2 : AJEL de Rufisque pour prendre le large, US Ouakam pour conserver la deuxième place

Pour creuser l’écart en tête du classement de Ligue 2 et conserver sa première place synonyme de montée dans l'élite au terme du présent exercice, le leader AJEL de Rufisque devra réagir. Le promu doit renouer avec le succès face au Dakar Université Club (DUC) ce dimanche dans le cadre de la 24e journée.



En recevant les Étudiants ce dimanche, le club rufisquois cherche à signer un septième succès à domicile. En 11 matchs à Ngalandou Diouf, AJEL de Rufisque totalise un bilan de 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Le DUC n'est pas totalement sauvé de la relégation en National 1. Donc, il cherchera à infliger au leader un quatrième revers en championnat.



Pour s'éloigner de la zone dangereuse, le Ndiambour de Louga (12e, 23 pts) devra punir à domicile Thiès FC (5e, 32 pts). Les Lougatois avaient subi une mauvaise opération lors de la 23e journée, en perdant lourdement lors de leur déplacement au stade Massène Sène (3-0) face à Jamono Fatick (3e, 37 pts).



L'opération maintien concerne également Mbour PC (11e, 25 pts). Dans une belle dynamique, les « Pélicans » rendent visite à un concurrent direct pour le maintien: il s'agit de la lanterne rouge, Port (14e, 18 pts).



La journée connaîtra son épilogue lundi. Keur Madior (13e, 23 pts) recevra HLM de Dakar (9e, 26 pts), Amitié FC (7e, 30 pts) attendra Jamono Fatick (3e, 37 pts) alors que US Ouakam (2e, 37 pts) accueillera Oslo FA (4e, 36 pts).