Ligue 2 : AJEL surprend Oslo FA, Wally Daan creuse l’écart

Le leader Wally Daan a été accroché à domicile (2-2) par NGB, samedi en ouverture de la 15ème journée. Cependant, le club thiessois creuse l'écart sur son dauphin Oslo FA qui a été battu (1-0) chez AJEL.



HLM de Dakar (8e, 20 pts+5) a été tenu en échec (1-1) par Ndiambour de Louga (9e, 18 pts). Actuel meilleur buteur de la compétition, Amadou Érasme Badiane a porté son total à 9 réalisations, mais les Lougatois sont revenus dans les derniers instants grâce à Mandoümbé Wade.



Toutefois, Wally Daan (30 points) se détache davantage au sommet du classement de Ligue 2, car son dauphin Oslo FA (2e, 26 pts) a perdu (1-0) chez AJEL. Au stade Ngalandou Diouf, dimanche, Ousmane Fall a permis aux Rufisquois (3e, 24 pts) d'intégrer le podium.



AJEL a donc bien saisi sa chance après le revers (2-1), la veille de CNEPS Excellence (4e, 23 pts) chez Renaissance sportive de Yoff (7e, 22 pts+4).



Wally Daan Après avoir mené 2-0 à la pause au stade Maniang Soumaré, s'est fait rejoindre (2-2) par la formation de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB). Ce sont Papa Hamidou Boury et Khalilou Ndiaye qui ont sauvé les Galactiques (10e, 18 points) qui sortaient d'une lourde défaite à domicile (0-3) contre AJEL de Rufisque.



Dans la course pour la montée dans l'élite, Amitié FC (5e, 23 pts+4) est allé enfoncer (1-2) la lanterne rouge, Demba Diop FC (14e, 9 pts), grâce à un doublé de Cheikh Diallo (27' et 35'). Sidy Fall Ndaw a réduit le score pour les Mbourois (47').



L'AS Douane (6e, 23 pts) a dominé (0-1) le DUC (12e, 15 pts) grâce à une réalisation de Baïla Talla.

Premier relégable, Thiès FC (13e, 13 pts) a été neutralisé (0- 0) par Keur Madior FC (11e, 15 pts) dans un duel de mal classés.





Avec Stades