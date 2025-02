Ligue 2 : Amitié FC dans le dur, Stade de Mbour et AS Douanes poursuivent le leader Essamaye FC

La 13e journée de Ligue 2 s’est clôturée hier, lundi, avec le match nul (0-0) entre l’AS Cambéréne et Amitié FC. Ce résultat maintient Cambéréne à la 10e place, tandis qu’Amitié FC reste 15e à point de la lanterne rouge DUC (16e, 10 pts).



Les équipes de tête ont réalisé de bonnes performances lors de cette journée. Le Stade de Mbour (2e) et l’AS Douanes (3e) poursuivent leur course derrière le leader Essamaye. À Bambey, les Mbourois ont décroché une précieuse victoire (2-1), restant ainsi à un point du sommet (26 pts contre 27 pour Essamaye).



De son côté, l’AS Douanes a assuré l’essentiel face à Thiès FC en s’imposant également 2-1 au Stade Djaguily Bagayokho. Avec 24 points, les Douaniers conservent leur 3e place, tandis que Bambey FC, battu pour la deuxième fois d'affilée à domicile, reste à 20 points et voit Thiès FC (5e, 19 pts) se rapprocher.



Dans le bas de tableau, Ndiambour a manqué l’occasion de grimper de la 13e à la 10e place après avoir concédé l’égalisation en fin de match contre la RS Yoff (1-1). Les Lougatois restent ainsi 12es, tandis que Yoff demeure 14e.