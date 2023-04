Ligue 2 : Jamono Fatick accueille Thiès FC, choc AJEL / US Ouakam

Le duel à distance au sommet de la Ligue 2 se poursuit ce week-end de Pâques. Le leader Jamono Fatick (29 pts) reçoit Thiès FC (7e, 18 pts). En cas de succès, Jamono Fatick mettra la pression sur son dauphin, Amitié FC (2e, 28 pts), qui joue lundi contre Keur Madior (11e, 17 pts).



Dans la course pour la montée dans l’élite, il y aura un duel de feu au stade Ngalandou Diouf. AJEL de Rufisque (5e, 25 pts) reçoit l’US Ouakam (4e, 26 pts), lundi, avec l’ambition de rester au contact des leaders.



Le vainqueur de l’affiche entre Ouakamois et Rufisquois se hissera sur le podium et éjectera Oslo FA (26 pts), qui a provisoirement pris la troisième place après son nul (1-1) contre Mbour PC (12e, 15 pts) vendredi.



Dans les autres matchs de cette 17e journée de Ligue 2, Port (14e, 13 pts) accueille Demba Diop (13e, 14 pts), ce samedi dans un duel des relégables. Wally Daan (6e, 22 pts) attend Ndiambour (10e, 18 pts).



Lundi, le Dakar Université Club (9e, 19 pts) affronte les HLM de Dakar (8e, 19 pts).



Programme 17e journée