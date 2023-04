Ligue 2 : Jamono Fatick toujours leader, US Ouakam nouveau dauphin

Le leader Jamono Fatick et son dauphin Amitié FC ont respectivement pris un point chez HLM de Dakar et Ndiambour de Louga, dimanche dans le cadre de la 18e journée de Ligue 2. Le derby entre Thiès FC et Wally Daan s'est soldé par un nul alors que Demba Diop FC a remporté celui contre Mbour Petite Côte.



Jamano Fatick (1er, 30 pts) reste toujours leader de la Ligue 2 à l'issue de la 18e journée, après son nul (1-1) devant HLM de Dakar (8e, 21 pts), dimanche, au stade Ibrahima Boye.



Le club du Sine garde les commandes malgré son nul, Amitié FC (2e, 29 pts) a également été accroché (0-0) chez le Niambour (10e, 20 pts). D'ailleurs, le podium n'a pas connu de changement, puisque l’US Ouakam (3es, 28 pts) a été neutralisée par la lanterne rouge, Port (14e, 14 pts).



Demba Diop FC enfonce Mbour PC



Dans la lutte pour le maintien, Demba Diop (9e, 21 pts) a réalisé un énorme coup en s'imposant (2-0) dans le derby Mbour Demba Diop FC a remporté celui contre Mbour PC (2-0) dans le derby de Mbour.



C'est la deuxième victoire de suite de Demba Diop FC, après celle obtenue (1-2) devant Port (14e, 13 pts), lors de la précédente journée.



Si le derby de Mbour a basculé en faveur de Demba Diop FC, celui de la Capitale du rail n'a pas connu de vainqueur. Thiès FC (7e, 20 pts) et Wally Daan (6e, 24 pts) se sont quittés sur un nul vierge (0-0), samedi en ouverture de ce 18e tour au stade Maniang Soumaré.



Oslo FA (4e, 26 pts) vise le podium face au Dakar Université Club (12e, 20 pts), ce lundi. C'est le même objectif que AJEL de Rufisque (5e, 25 pts), qui se rend chez Keur Madior (11e, 20 pts).