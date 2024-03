Ligue 2 : Wally Daan pour consolider sa première place, choc NGB – RS Yoff

Pour consolider sa 1 place, le leader Wally Daan (30 pts) doit encore creuser l'écart en tête en s'imposant chez son dauphin, Oslo FA (26 pts), ce samedi au stade municipal des Parcelles assainies, en ouverture de la 16e journée de Ligue 2.



En cas de succès, Wally Daan larguera à 7 points son dauphin L'attaquant Ousmane Diassy (5 buts) et ses partenaires voudront résorber le gap de 4 unités qui le sépare du leader et chercheront à infliger à Wally Daan son deuxième revers de la saison. Oslo FA avait aligné quatre victoires de rang en championnat, avant d'être stoppé lors du 15 acte.



AJEL à l'affut pour la 2e place



En cas de second revers consécutif, les Académiciens peuvent perdre leur place de dauphin, au profit d'AJEL de Rufisque (3, 24 pts). Pour ce faire, les Rufisquois doivent punir en déplacement 15 pts-7).



CNEPS (4e, 23 pts+6) qui occupe la dernière place qualificative pour la montée en Ligue 1, devra réagir en battant HLM de Dakar (8e, 20 pts). En perte de vitesse en championnat, les Thiessois ont enchaîné trois revers, en perdant respectivement face à AJEL, Wally Daan (0-1) et RS Yoff (2-1).



Dans la course pour la montée dans l'élite, Amitié FC (5e, 23 pts+5) affronte I'AS Douane (6e, 23 pts+2).



Choc des promus NGB et RS Yoff



La 16 journée de Ligue 2 sera le choc également marquée par des promus entre NGB et RS Yoff, qui s'affrontent ce dimanche. Les Galactiques tenteront de se relancer après une victoire et une défaite dans leurs deux dernières sorties. Pour remporter le titre de champion du National 1 en 2023, Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB) avait dominé en finale la Renaissance sportive de Yoff (2-1).



En quête d'un cinquième succès, Ndiambour (9e, 18 pts) tentera d'enfoncer la lanterne rouge, Demba Diop (14e, 9 pts). DUC (12e, 15 pts-8) affronte Thiès FC (13e, 13 pts) dans un duel de mal classés.