Ligue 2 : l’AS Kaffrine leader, l'AS Cambérène s’impose, match nul entre Diambars et ASC Saloum

L’AS Kaffrine est leader provisoire de la Ligue 2. Après sa large victoire lors de la première journée, Kaffrine a fait match nul contre le Stade de Mbour (0-0) ce samedi pour le compte de la deuxième journée.



Les rencontres : AS Douanes – Thiès FC, et Diambars – AS Saloum se sont soldées par des nuls. Tous les matchs se sont tous terminés sur un 0-0.



Le promu AS Cambérène est la seule équipe à s’imposer ce samedi. C’était face à Essamay FC (0-2) au stade régional de Kolda.



Battu lors de la première journée, le CNEPS Excellence de Thiès affronte Amitié FC de Thiès ce dimanche pour le derby de la capitale du rail.



Défait lors de la première journée par l'AS Saloum (2-0), le Ndiambour reçoit le Dakar Université Club (DUC). Les Etudiants peuvent prendre la première place en cas de succès sur la pelouse de Ndiambour de Louga.



L'Etoile Lusitana accueille Niary Tally, ce lundi.







Programme 2ème journée





Samedi 26 octobre 2024





Stade Djagaly Bagayokho



AS Douanes/ Thiès FC 0-0





Stade Caroline Faye



Diambars / AS Saloum 0-0



Stade El Hadji Babacar Gaye



AS Kaffrine / Stade de Mbour 0-0



Stade régional de Kolda



Essamaye FC/ AS Cambérène 0-2



Dimanche 27 octobre



Stade Alboury Ndiaye



16h30 : Ndiambour / DUC



Stade municipal de Yoff



16h30 : RS Yoff/ AS Bambey





Stade Maniang Soumaré



16h30 : CNEPS Excellence / Amitié FC





Lundi 28 octobre



Stade Alassane Djigo



16h30 : Etoile Lusitana / Niarry Tally