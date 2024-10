Ligue 2 : l'Étoile Lusitana et Niary Tally se neutralisent, six équipes à 4 points après deux journées

L'Étoile Lusitana et Niary Tally ont conclu la 2e journée de Ligue 2 ce lundi au stade Alassane Djigo avec un match nul 1-1. Les Galactiques, après leur victoire lors de la première journée contre Amitié FC (3-0), avaient l’occasion de s’emparer seuls de la tête du championnat, mais ratent le coche et se retrouvent avec 4 points.



Au terme de cette journée, six équipes se retrouvent avec 4 points : l’AS Kaffrine (4 pts, +3), Niary Tally (4 pts, +3), AS Saloum (4 pts, +2), AS Cambérène (4 pts, +2), Stade de Mbour (4 pts, +1) et Thiès FC (4 pts, +1).



Aucune équipe n’a encore réussi un parcours sans faute après deux journées de compétition.