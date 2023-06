Ligue Europa Conférences : des affrontements en marge de la finale entre West Ham et la Fiorentina

La finale de la Ligue Europa Conference entre la Fiorentina et West Ham a lieu ce mercredi soir à Prague. Et cette grande fête du football a été le théâtre, une nouvelle fois, de la bêtise humaine. Alors que la plupart des supporters des deux équipes se sont rassemblés dans la ville tchèque dans la joie et la bonne humeur, une poignée d’individus à commencer à semer le trouble. A quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre européenne prestigieuse, plusieurs affrontements ont été recensés. Et la police tchèque a même du intervenir et procéder à plusieurs interpellations pour calmer les ardeurs des ultras les plus virulents.



La police de la ville de Prague a notamment annoncé avoir arrêté seize supporters de la Fiorentina ce mercredi. Ces derniers sont suspectés d’avoir attaqué leurs homologues anglais avant la finale de la Ligue Europa Conference alors qu’ils étaient présents dans un bar de la ville tchèque. Selon les premiers éléments, trois personnes et un policier auraient été blessées dans ces affrontements. «Des supporters italiens ont attaqué des supporters de West Ham dans un bar de la rue Rytirska, blessant trois personnes. Un policier a également été attaqué. Nous avons restreint la liberté individuelle de 16 personnes», a confirmé la police tchèque sur son compte Twitter.



Avec Footmercato