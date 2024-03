Ligue Europa : L’OM torpille le sous-marin jaune Villarreal 4-0 au Vélodrome

L’Olympique de Marseille a littéralement fait couler Villarreal, ce jeudi 7 mars, en huitième de finale aller de la Ligue Europa (4-0). Pour son retour au Vélodrome, l’ancien coach marseillais, Marcelino a vécu un cauchemar. Son sous-marin jaune, inexistant dans le jeu et réduit à dix, a été complètement torpillé. Marseille chavire de bonheur ce soir.



C’est la plus excitante soirée de l’OM depuis le début de saison ! Quelle prestation marseillaise, ce soir. L’Olympique de Marseille voulait s’offrir un beau parcours en Ligue Europa. Ce jeudi soir, pour leur 8e de finale aller, les Phocéens ont été en démonstration. Le sous-marin jaune Villarreal a coulé au Vélodrome. Torpillé 4-0 ! Inexistant dans le jeu, complètement inoffensif malgré l’association Sorloth, Gerard Moreno, Guedes en seconde période.



Pire encore, les hommes de Marcelino ont fini la rencontre à dix après l’expulsion du latéral espagnol Moreno, 6 minutes après être entré sur la pelouse à l’heure de jeu (61').



Et « Auba » s’offrait un doublé d’un centre-tir du gauche (4-0, 58'). Double buteur face à Villareal, Pierre-Emerick Aubameyang décroche un record européen.



Par la suite, réduit à dix, les Espagnols ont été incapables de créer du danger. Pau Lopez a passé une soirée extrêmement calme. Il n’a jamais été sollicité de tout le match, les Espagnols n’ont pas tiré une seule fois au but, hallucinant. Les Marseillais ont tranquillement déroulé lors de la dernière demi-heure. Le Vélodrome peut exulter et savourer. Que l’ambiance et le climat se sont apaisés dans la cité phocéenne depuis l’arrivée de Gasset ! C’est spectaculaire.



Avec Ouest-France