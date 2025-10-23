Ligue Europa : Lille chute face au PAOK Salonique au terme d’un match totalement fou, nouvelle soirée cauchemardesque pour Nice

Opposé au PAOK Salonique dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, le LOSC a connu une très grosse déconvenue (3-4). De son côté, l’OGC Nice, en infériorité numérique pendant près d’une heure, a finalement craqué (1-2) face au Celta de Vigo. Dans les autres rencontres, l’AS Roma a chuté contre le Viktoria Plzen (1-2), tout comme le FC Porto sur la pelouse de Nottingham Forest (0-2). Voici le résumé d’une nouvelle soirée européenne.

