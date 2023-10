Ligue Europa : Marseille et Toulouse visent un premier succès, Rennes veut confirmer

L'Olympique de Marseille reçoit jeudi les Anglais de Brighton et Toulouse les Autrichiens de Linz, avec pour objectif une première victoire en Ligue Europa pour la deuxième journée, qui verra Rennes se déplacer à Villarreal pour confirmer ses bons débuts européens.



Après le nul spectaculaire à l'Ajax (3-3), dans un contexte brûlant pour les deux équipes, l'OM, 2e du groupe B de Ligue Europa, accueille Brighton (4e, 0 pt) et espère signer un premier succès avec son nouvel entraîneur italien Gennaro Gattuso.

Le pauvre 0-0 contre Toulouse à domicile le 17 septembre, qui a mis le feu aux poudres avant la désormais fameuse réunion avec les groupes de supporters marseillais le lendemain, a laissé place à une avalanche de buts lors des matches de l'OM, mais pour aucune victoire olympienne: nul aux Pays-Bas, défaites 4-0 contre le PSG à l'extérieur et 3-2 à Monaco.



Pour le retour au Vélodrome après cette crise interne, qui a finalement vu Gennaro Gattuso remplacer Marcelino et Pablo Longoria rester président, Marseille affronte la séduisante équipe de Brighton, 6e de Premier League la saison dernière et actuellement, mais blessée après sa lourde défaite 6-1 contre Aston Villa. Deux défenses aux abois, pour un match spectaculaire ?

Dans l'autre match de ce groupe très chaud, l'AEK Athènes (1er, 3 pts) accueille l'Ajax (3e, 1 pt), qui connaît sa pire saison depuis des décennies, à la 15e place du championnat.



Toulouse espère enchaîner avant de défier Liverpool



Comme Marseille, Toulouse est aussi en quête d'une première victoire en Europe, après son nul chez les Belges de l'Union Saint-Gilloise (1-1). Le TFC (2e, 1 pt) accueille le club autrichien de Linz (4e, 0 pt), défait 3-1 par le grand favori du groupe Liverpool lors de la première journée.



Les Violets, 7es en Ligue 1, viennent de gagner 3-0 contre Metz, mais n'arrivent pas depuis le début de saison à enchaîner les bons résultats.



Rennes, de son côté, a battu 3-0 le Maccabi Haifa au premier match de Ligue Europa et voudra continuer sur sa bonne lancée à Villareal (3e, 0 pt après sa défaite contre le Panathinaikos).

Le Stade Rennais, sorti vainqueur contre le voisin Nantes dimanche (3-1), est une des deux équipes invaincues en Ligue 1 en sept journées, avec Nice... même s'il n'a gagné que deux fois.





Programme 2e journée



Jeudi 5 octobre 2023





Groupe A



16h45 Fribourg (GER) / West Ham (ENG)



16h45 FK TSC (SRB) / Olympiakos (GRE)





Groupe B





16h45 Marseille (FRA) / Brighton (ENG)



16h45 AEK Athènes (GRE) / Ajax (NED)





Groupe C



16h45 Betis (ESP)/ Sparta Prague (CZE)





16h45 Aris Limassol (CHY) / Rangers (SCO)



Groupe D





16h45 RKS Raków (POL) / Sturm Graz (AUT)





16h45 Sporting (POR) / Atalanta (ITA)





Groupe E



19h00 Toulouse (FRA) / LASK (AUT)





19h00 Liverpool / Union Saint- Gilloise





Groupe F



19h00 Villarreal (ESP)/ Rennes (FRA)



19h00 Maccabi Haifa (ISR) / Panathinaïkós (GRE)



Groupe G



19h00 AS Rome (ITA)/Servette (SUI)





19h00 Slavia Prague (CZE)/Sheriff (MOL)





Avec AFP