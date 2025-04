Ligue Europa : Mission délicate pour Moussa Niakhaté, Boulaye Dia et Pape Matar Sarr ce jeudi

Les quarts de finale retour de la Ligue Europa vont se jouer ce jeudi 17 avril. Trois « Lions » seront en lice : Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Boulaye Dia (Lazio Rome) et Pape Matar Sarr (Tottenham).



Même si la mission s'annonce compliquée, ils vont tenter de se donner à fond pour la qualification au dernier carré avec leurs clubs respectifs.



Mission difficile pour Niakhaté et Lyon



Moussa Niakhaté et Lyon se rendront en Angleterre pour y défier Manchester United dans son mythique stade (Old Trafford) dénommé le théâtre des rêves. Ces deux formations se sont neutralisées à la manche aller (2-2). Les Lyonnais auront une lourde tâche puisque United est la seule équipe invaincue sur toutes les trois compétions européennes et viseront le sacre final pour se qualifier à la ligue des Champions l'année car en championnat ils sont mal en point.



Pape Matar Sarr et Tottenham pour éviter le pire



Tenu en échec à l'aller (1-1), par Eintracht Francfort, Sarr et Tottenham voudront éviter le pire ce jeudi en déplacement en Allemagne. Tout comme Manchester United, Tottenham n'a que la Ligue Europa s'il espère disputer la coupe d'Europe l'année prochaine. Les hommes de Postecoglu sont méconnaissables cette saison en championnat avec une irrégularité sur les résultats. Les Allemands voudront finir le travail et atteindre le carré d'as suite à leur match nul il y'a une semaine.



Boulaye Dia et Lazio Rome visent la remontada



La Lazio Rome de Boulaye reçoit Bodø Glimt. Les Italiens ont été battus par les Norvégiens à la manche aller (2-0). À domicile les coéquipiers de Boulaye viseront la remontada même si la tâche s'annonce compliquée car en face l'adversaire est une équipe difficile à bouger et voudra valider son ticket pour le dernier carré.





Le programme des quarts de finale retour de la Ligue Europa



19H00 : Athletic Bilbao v Rangers / Aller 0-0



19H00 : Francfort v Tottenham / Aller 1-1



19H00 : Lazio Rome v Bodø Glimt / Aller 0-2



19H00 : Manchester United v Lyon / Aller 2-2