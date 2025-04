Ligue Europa : Pape Matar Sarr passe, Boulaye Dia et Niakhaté éliminés

Trois internationaux sénégalais étaient engagés hier, jeudi lors des quarts de finale retour des compétitions européennes. Si Pape Matar Sarr poursuit l’aventure avec Tottenham, Boulaye Dia (Lazio) et Moussa Niakhaté (Lyon) quittent la scène européenne.



La Lazio Rome de Boulaye Dia, battue 2-0 à l’aller en Norvège, pensait avoir renversé Bodø/Glimt après un match retour haletant. Vainqueurs 3-1 après prolongation grâce notamment à un but de Dia, les Italiens ont échoué lors de la séance de tirs au but (2-3), malgré une tentative réussie de l’attaquant sénégalais. Les Norvégiens, plus lucides, valident leur billet pour les demi-finales.



Scénario encore plus cruel pour Moussa Niakhaté et l’Olympique Lyonnais. Après un nul 2-2 à l’aller, les Gones semblaient tenir leur qualification en prolongation malgré une infériorité numérique. Mais face à un Manchester United impitoyable, Lyon a craqué en fin de match, s’inclinant 5-4. Une élimination au goût amer pour Niakhaté et ses coéquipiers, qui devront désormais viser l’Europe via la Ligue 1.



Seul rescapé sénégalais, Pape Matar Sarr et Tottenham ont su faire la différence contre l’Eintracht Francfort. Après un nul 1-1 à l’aller, les Spurs ont assuré à domicile grâce à un penalty de Solanke. Ils accèdent au dernier carré de la compétition où ils retrouveront Bodø/Glimt.