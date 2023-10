Ligue Europa : l’OM fait tomber l’AEK Athènes à domicile et prend la tête de son groupe

L’international sénégalais était l’homme à surveiller côté marseillais, avec une nouvelle incursion pour éliminer un défenseur mais tomber encore sur le dernier rempart bosnien (20e), avant de le solliciter une troisième fois sur un tir à ras de terre au premier poteau (23e). Finalement, c’est Vitinha qui débloquait la marque, faisant jouer son physique pour recevoir le centre de Jonathan Clauss et faire exploser l’Orange Vélodrome (1-0, 27e). Après cette ouverture du score, les poulains de Gennaro Gattuso continuaient de mettre la pression sur la défense grecque, mais n’étaient pas à l’abri d’un réveil tardif de l’adversaire. Justement, Steven Zuber surgissait sur le couloir gauche et battait Ruben Blanco, mais l’arbitre, aidé de la VAR, signalait une position de hors-jeu au départ de l’action (45+2e).

Double peine pour l’AEK Athènes

Au retour des vestiaires, l’Aigle à deux têtes se jouait d’une défense de l’OM plutôt passive pour égaliser grâce à Orbelín Pineda, en deux temps pour crucifier le gardien de but espagnol (1-1, 53e). Mais la rencontre tournait rapidement au vinaigre pour l’AEK… En effet, à la suite d’une mauvaise relance dans sa surface, Stankovic barrait le chemin à un Vitinha bien placé, obligeant l’officiel à l’exclure après visionnage de la VAR (57e). Une double peine qui ne pouvait que profiter de la situation pour reprendre l’avantage avec le penalty transformé par Amine Harit (60e). Bis repetita huit minutes plus tard, avec la faute d’Amrabat sur Renan Lodi (68e). Cette fois, Jordan Veretout imitait son coéquipier en prenant l’entrant Geórgios Athanasiádis à contre-pied (3-1, 69e).

Un scénario parfait pour les pensionnaires du stade du Boulevard Michelet afin de relancer la machine en Coupe d’Europe et glaner de la confiance après la défaite à Nice le week-end dernier. Après une frappe boxée de Pierre-Emerick Aubayemang (81e), la fête aurait pu être encore plus belle si Ismaïla Sarr, buteur dans un angle très fermé, n’était pas signalé hors-jeu sur son appel (86e). Malgré quelques belles occasions de Bilel Nadir (90+2e) et Aubameyang (90+6e), le score ne changeait plus (3-1). En supériorité numérique, l’Olympique de Marseille se relance en Ligue Europa en signant sa première victoire, sa deuxième sur ses trois dernières sorties toutes compétitions confondues. De son côté, l’AEK perd la première place de sa poule… aux dépens de son adversaire du soir, nouveau leader.

C’était le moment ou jamais pour l’Olympique de Marseille de relancer son aventure européenne. Après deux matches nuls prolifiques contre l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2), les Phocéens affrontaient leur troisième adversaire dans le groupe B de cette Ligue Europa. Gennaro Gattuso faisait le choix de titulariser le Portugais Vitinha aux dépens de l’habituel titulaire à la pointe de l’attaque, Pierre-Emerick Aubameyang. Du côté de la formation jaune-et-noir, on retrouvait Nordin Amrabat, international marocain d’expérience (64 sélections, 7 buts) et frère du Mancunien Sofyan. Dès le début de la rencontre, les hommes en blanc se montraient dangereux dans la surface de réparation adverse, en commençant par Iliman Ndiaye, mis en échec par Cican Stankovic (5e).