Ligue Europa : l'Olympique Lyonnais renverse le Sparta Prague, l'AS Monaco s'offre le PSV Eindhoven

Trouvé côté gauche, le numéro 22 revenait dans l'axe pour armer une frappe du droit qui surprenait Lopes encore une fois (19e, 2-0). Après à peine vingt minutes de jeu, les joueurs de Peter Bosz se retrouvaient donc dos au mur. Mais Monsieur Ligue Europa côté lyonnais répondait encore présent. Lancé dans le dos de la défense, Toko Ekambi réalisait un bel enchaînement pour relancer les Gones avant la pause (42e, 2-1). Pour tenter de revenir, Peter Bosz lançait alors Paqueta à la pause. Et rapidement, l'OL revenait au score grâce à une réalisation d'Aouar (53e, 2-2). Les visiteurs offraient en effet un meilleur visage après la mi-temps et étaient récompensés. Au terme d'une belle action, Paqueta fusillait le portier adverse pour donner l'avantage aux siens (67e, 2-3). Derrière, les Gones devaient terminer à dix suite à l'expulsion de Gusto (74e) mais tenaient bon pour finalement s'imposer 4-3 après un nouveau but de Toko Ekambi (88e) et une réduction du score de Krejci (90e+6). L'OL conservait ainsi la tête de la poule A avec cinq points d'avance sur son adversaire du soir !

L'AS Monaco victorieuse aux Pays-Bas, Galatasaray bat le Lokomotiv

L'autre club français engagé ce soir, l'AS Monaco, se déplaçait à Eindhoven pour y affronter le PSV dans la poule B. Après les deux premières levées, les deux formations comptaient quatre points et il fallait faire la différence ce soir pour s'installer en tête. La rencontre débutait très bien pour les hommes de Niko Kovac puisque Boadu débloquait la situation (20e, 0-1). Malheureusement, juste avant l'heure de jeu, Gakpo se chargeait d'égaliser pour le club néerlandais (59e, 1-1) après deux opportunités pour Carlos Vinicius. Suite à cette égalisation, aucune des deux équipes n'arrivait à prendre le dessus, jusqu'à la 89e minute. Car Diop offrait finalement la victoire à son équipe en toute fin de partie (1-2). Le club du Rocher prenait donc la première place du groupe B avec deux points de plus que la Real Sociedad, tombeuse de Sturm Graz (1-0).

Dans les autres rencontres de la soirée, West Ham a facilement dominé Genk sur le score de 3-0 avec des réalisations de Dawson, Diop et Bowen. L'Eintracht Francfort a aussi été impressionnant face à l'Olympiakos (3-1) tandis que le Napoli a diposé du Legia Varsovie (3-0) avec notamment un nouveau but d'Osimhen, son neuvième de la saison toutes compétitions confondues en dix apparitions. Sinon, les Rangers ont battu Brondby sur le score de 2-0 également et Galatsaray a disposé du Lokomotiv Moscou dans le groupe de l'OM (1-0) grâce à un but d'Akturkoglu en fin de partie (82e).

Après le nouveau match nul de l'Olympique de Marseille contre la Lazio (0-0) à Rome, la 3e journée de la phase de poules de Ligue Europa se terminait ce jeudi soir avec huit rencontres programmées à 21h et surtout deux clubs français engagés. Sur la pelouse de la Generali Ceska pojistovna Arena, l'Olympique Lyonnais défiait le Sparta Prague dans le groupe A. Après deux succès en C3, les Gones voulaient poursuivre leur sans faute européen face à un club tchèque qui comptait une victoire et nul. Pour tenter de ramener un bon résultat, Peter Bosz sortait un 4-3-3 sans Lucas Paqueta, sanctionné et laissé sur le banc au coup d'envoi pour un retard à la causerie... En face, Pavel Vrba alignait également un 4-3-3 pour tenter de déstabiliser le club rhodanien. Le public ne devait pas être en retard sur place puisque dès la 4e minute, Haraslin, grâce à une frappe bien déviée, prenait Lopes à contre-pied sur l'ouverture du score. Les Gones souffraient et le buteur du Sparta remettait ça quelques instants plus tard.