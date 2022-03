Ligue Europa : tirage au sort des quarts et demi-finales

Le tirage des quarts et des demi-finales de Ligue Europa a eu lieu ce vendredi à Nyon, en Suisse. L’OL a hérité de West Ham, avant une éventuelle demi-finale contre le Barça.



Les quarts de finale aller auront lieu le jeudi 7 avril, tandis que les matchs retour se tiendront une semaine plus tard, le 14 avril. Les demi-finales, quant à elles, seront disputées le 28 avril (aller) et le 5 mai (retour).



Le programme des quarts de finale

RB Leipzig - Atalanta Bergame



Francfort - Barcelone



West Ham - OL



Braga - Glasgow Rangers



Les affiches potentielles en demi-finale

Leipzig/Atalante - Braga/Rangers