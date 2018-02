Ligue africaine des champions : Les Résultats complets des premiers tours

Matchs joués le dimanche 10 février 2018

Saint-George (Ethiopie) – Wau Salaam (Soudan du Sud) REPORTE

Bantu (Lesotho) (2–4) Mbabane Swallows (Swaziland)

Al Tahaddy (Libye) (1–0) Aduana Stars (Ghana)

Entente sétifienne (Algérie) (6–0) Olympic Real Bangui (République centrafricaine)

AS Real de Bamako (Mali) (1–1) MFM FC Lagos (Nigeria)

AS Otoho d’Oyo (Congo) (2–0) Mouloudia Club d’Alger (Algérie)

Plateau United FC (Nigeria) (3–0) Eding Sport FC de la Lékié (Cameroun)

LISCR FC (Liberia) (1–0) Al Hilal (Soudan)

Buffles du Borgou FC (Bénin) (1–1) ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

Ngaya Club de Mdé (Comores) (1–1) UD de Songo (Mozambique)

AS Vita Club (RD Congo) (4–0) Be Forward Wanderers FC (Malawi)

Primeiro de Agosto (Angola) (3–0) FC Platinum (Zimbabwe)

Matchs joués le samedi 09 février 2018

CNAPS Sport (Madagascar) (2–1) Kampala Capital City Authority FC (Ouganda)

Zanaco FC (Zambie) (3–0) Armed Forces FC (Gambie)

Stade Malien (Mali) (1–1) Williamsville AC (Côte d’Ivoire)

RC Kadiogo (Burkina Faso) (1–0) CF Mounana (Gabon)

AS FAN (Niger) (1–3) Horoya AC (Guinée)

Génération Foot (Sénégal) (2–0) Misr El Makkassa (Egypte)

Young Africans (Tanzanie) (1–0) Saint Louis (Seychelles)

Township Rollers FC (Botswana) (3–0) Al Merreikh (Soudan)

Gor Mahia (Kenya) (2–0) Leones Vegetarianos (Guinée équatoriale)

ASAC Concorde (Mauritanie) (1–1) Espérance de Tunis (Tunisie)

AC Léopards (Congo) (2–1) AS Togo Port de Lomé (Togo)

Jeshi la Kujenga FC (Zanzibar) (0–0) Zesco Utd (Zambie)

Difaâ Hassani d’El Jadida (Maroc) (10–0) Sport Bissau de Benfica (Guinée Bissau)

Bidvest Wits FC (Afrique du Sud) (2–0) Pamplemousses SC (Maurice)

Rayon Sports (Rwanda) (1–1) Lydia Ludic Burundi Académic FC (Burundi)

Exempts: WAC Casablanca, Al Ahly, TP Mazembe, ES Sahel, Mamelodi Sundowns.

Source: Afrikfoot