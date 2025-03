Ligue des Champions (8es retour) : un derby madrilène sous tension, Lille défie Dortmund, Arsenal déjà en quart

Si Arsenal peut déjà se projeter vers les quarts de finale de la Ligue des champions après sa très large victoire sur la pelouse du PSV, le suspense reste entier dans le derby madrilène et dans le duel entre Lille et le Borussia Dortmund.





Un derby madrilène bouillant et indécis

Le Real Madrid de Thibaut Courtois aborde ce match retour avec un petit avantage : les Merengues l’ont emporté 2-1 au Stade Santiago Bernabeu face à leur rival de l’Atletico de Madrid grâce à des buts de Rodrygo et de Brahim Diaz. Le but des Colchoneros était signé Julian Alvarez.



Malgré ce retard, les hommes de Diego Simeone peuvent aborder ce match retour avec une certaine confiance : En 19 matchs disputés à domicile toutes compétitions confondues cette saison, ils ne se sont inclinés qu’une seule fois (contre Lille en Ligue des champions), pour 14 victoires.



Lille rêve d’écrire l’histoire

Après le match nul (1-1) lors du match aller, Lille pourrait vivre un grand moment ce mercredi soir: accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Tous les espoirs sont permis pour le LOSC.



Du côté allemand, on est conscient qu’il faudra faire un meilleur match que la semaine dernière. « Nous devrons mettre plus d’intensité à Lille si nous voulons nous qualifier », a déclaré Karim Adeyemi, dans des propos relayés par l’UEFA.



Arsenal sur du velours

Grâce à leur victoire 1-7 sur la pelouse du PSV (c’est la plus large victoire à l’extérieur de tous les temps lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions), les Gunners d’Arsenal peuvent aborder ce match retour face aux Néerlandais avec une certaine tranquillité, c’est le moins que l’on puisse écrire.



Mikel Arteta pourrait effectuer quelques rotations ce mercredi soir, d’autant qu’Arsenal affrontera Chelsea en Premier League le week-end prochain. Leandro Trossard, buteur à l’aller, pourrait souffler un peu.



Du côté de l’équipe de Johan Bakayoko, les temps sont durs : les Néerlandais n’ont remporté que 2 de leurs 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur objectif à l’Emirates Stadium sera très vraisemblablement seulement de quitter la compétition la tête haute.





Le programme des 8es de finale retour



Mercredi 12 mars



Lille OSC - Borussia Dortmund à 17h45



Atlético de Madrid - Real Madrid à 20h00



Arsenal - PSV Eindhoven à 20h00



Aston Villa - Club Bruges à 20h00









Mardi 11 mars



Barcelone - Benfica (1-3)



Liverpool - Paris SG (0-1, tirs au but 4-1)



Bayer Leverkusen - Bayern Munich (0-2)



Inter Milan - Feyenoord (2-1)