Ligue des Champions: Krepin Diatta et Bruges font souffrir le Réal Madrid, le PSG bat Galatasaray

Le PSG est allé chercher un succès précieux à Istanbul, face à Galatasaray (1-0), ce mardi en Ligue des champions. Il conforte sa première place dans le groupe A. Le Réal Madrid a failli essuyer une deuxième défaite en recevant le FC Bruges de Krepin Diatta.



Deux semaines après le récital proposé face au Real Madrid (3-0), le PSG n'était pas vraiment dans les mêmes dispositions ce mardi à Istanbul, contre Galatasaray.

Malgré un onze identique au coup d'envoi, le club parisien n'a pas étouffé autant son adversaire qu'on aurait pu le croire. Il a dominé, c'est vrai, et il a gagné (1-0). Mais au final, il ne retiendra sans doute que le résultat, obtenu plus avec sérieux qu'avec brio.



Compte tenu du match nul entre le Real et Bruges (2-2), un peu plus tôt, les champions de France réalisent une excellente opération dans le groupe A. En tête, ils comptent quatre points d'avance sur les Belges.