Ligue des Champions : La Fédération dégage une enveloppe de 3 millions Fcfa pour soutenir Génération Foot

En perspective de la double confrontation entre Génération Foot et le Horoya AC comptant pour les préliminaires de la Ligue des Champions, la Fédération sénégalaise de football a décidé d’octroyer un soutien financier au club de Deni Biram Ndao à hauteur de 3 millions francs Cfa. « La FSF a octroyé un troisième soutien financier d’un montant de trois millions (3.000.000) de francs CFA à Génération Football », annonce un communiqué repris par Actunet



L’académie Génération Foot qui fera face au Horoya AC (Guinée) au premier tour de la Ligue africaine des champions tentera de vaincre le signe indien devant, le club guinéen qui a déjà éliminé deux équipes sénégalaises : l’AS Douanes et l’US Gorée, les deux dernières années.

Après avoir passé le tour préliminaire pour la première fois de son histoire contre Misr El Makassa d’Egypte (2-0 et 0-0), le champion du Sénégal en titre, fera face à l’ogre ouest-africain pour le prochain tour.